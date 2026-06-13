Ateliers bricolage et menuiserie Atelier solidaire Rennes 8 juillet – 16 décembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Venez participer aux ateliers bois, collectifs et individuels, à l’Atelier Solidaire de Maurepas !

Envie d’apprendre à bricoler ? De partager vos compétences en menuiserie ? De découvrir une nouvelle discipline ?

Quel que soit votre niveau ou votre pratique, vous êtes bienvenu.es pour participer aux ateliers bois animés par les Compagnons Bâtisseurs !

Le matin, vous pourrez participer à des projets collectifs avec d’autres bénévoles, et l’après-midi vous pourrez travailler sur votre propre projet ou accompagner celleux qui en ont besoin.

Ces ateliers sont ouverts aux débutant.es, le but et d’apprendre en faisant, dans une démarche collective et conviviale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-12-16T16:30:00.000+01:00

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0760941682 e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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