Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Square René Vautier rennes

Adresse : 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Mercredi 8 juillet, 10h00 Square René Vautier rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
Point de rendez-vous : Square René Vautier
Âge minimal : 8 ans

Square René Vautier rennes 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade mêlant histoire et patrimoine naturel

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)