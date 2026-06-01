Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Mercredi 8 juillet, 10h00 Square René Vautier rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.

Point de rendez-vous : Square René Vautier

Âge minimal : 8 ans

Square René Vautier rennes 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade mêlant histoire et patrimoine naturel