Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Square René Vautier rennes, Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Mercredi 8 juillet, 10h00 Square René Vautier rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
Point de rendez-vous : Square René Vautier
Âge minimal : 8 ans
Square René Vautier rennes 2 Rue François Ménez, 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade mêlant histoire et patrimoine naturel
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