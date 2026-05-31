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Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parc de Bréquigny rue d'Angleterre

Adresse : 15 avenue georges graff

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Ludo Mobile 8 – 22 juillet, les mercredis Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

La ludothèque de la MJC Bréquigny propose des animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public. Possibilité d’emprunter des jeux.

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Ludothèque hors les murs

MJC

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