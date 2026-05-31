Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes
Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Ludo Mobile 8 – 22 juillet, les mercredis Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
La ludothèque de la MJC Bréquigny propose des animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public. Possibilité d’emprunter des jeux.
Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Ludothèque hors les murs
MJC
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