Cet été, au jardin avec La Balade des Livres La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Rennes Mercredi 8 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Journées ludiques, créatives et récréatives

Mardi 7 juillet de 11h à 21h

Jardin de la Villa Beauséjour – Tout public

12h30 : Apéro dégustation de jus de plantes et bar à tisanes,

Visite guidée « Découvertes plantes médicinales et comestibles » du jardin, avec Anne, association La Loupiote

Possibilité d’apporter son pique-nique

Fabrication de papier, observation et croquis au jardin, écriture de poèmes, atelier graines à germer, origamis et pliages en papier, exposition, lectures, langage des fleurs, land art, découverte de livres botaniques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T21:00:00.000+02:00

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labalade.deslivres@wanadoo.fr

La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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