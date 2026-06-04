Noisettes, à la recherche de la planète idéale Planétarium Rennes 8 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

6 €

Film d’animation

Nino et Lili sont deux écureuils prêts à tout pour manger des noisettes, et prêts à faire encore plus pour des super noisettes. Et apparemment, ils pensent en trouver plein sur les autres planètes. Accompagnez-les dans leur aventure à la recherche de la planète parfaite.

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​Ce voyage permet de prendre conscience des distances, des caractéristiques de la Lune, des planètes, de notre Terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T13:00:00.000+02:00

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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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