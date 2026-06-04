Noisettes, à la recherche de la planète idéale Planétarium Rennes
Noisettes, à la recherche de la planète idéale Planétarium Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Noisettes, à la recherche de la planète idéale Planétarium Rennes 8 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine
6 €
Film d’animation
Nino et Lili sont deux écureuils prêts à tout pour manger des noisettes, et prêts à faire encore plus pour des super noisettes. Et apparemment, ils pensent en trouver plein sur les autres planètes. Accompagnez-les dans leur aventure à la recherche de la planète parfaite.
Ce voyage permet de prendre conscience des distances, des caractéristiques de la Lune, des planètes, de notre Terre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T13:00:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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