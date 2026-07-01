Informations pratiques

Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Jeudi 9 juillet, 09h30 Asscoiation Les petits debrouillards Ille-et-Vilaine

inscription auprès de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Un peu de science pour bien commencer les vacances d’été ? Rejoignez notre association et participez à nos journées thématiques ! Venez vous amuser autour d’activités scientifiques, techniques et numériques en compagnie des petits débrouillards !

Stage « Toutes voiles dehors ! – Les pirates »

Pour les enfants de 6 à 8 ans

Entre expériences, défis et explorations, embarquez dans une aventure scientifique au temps des pirates ! Fabrication de rose des vents, découverte du mode de vie des pirates, construction d’objets flottants,… Venez percer les mystères de la navigation et de la vie à bord !

Dates et horaires : Jeudi 9 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, possibilité d’apporter son pique-nique le midi.

Pour s’inscrire : https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/

Asscoiation Les petits debrouillards 187 rue de Châtillon Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/ »}]

Atelier scientifique et technique à la journée, pour les enfants de 6 – 8 ans