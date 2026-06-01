Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse !, Place Simone de Beauvoir, Rennes
Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse !, Place Simone de Beauvoir, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Jeudi 9 juillet, 09h30 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
Prévoir une tenue de rechange
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
MQLT
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