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Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse !, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse !, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse !, Place Simone de Beauvoir, Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Jeudi 9 juillet, 09h30 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
Prévoir une tenue de rechange
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux

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