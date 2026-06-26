Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes
Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine
inscription auprès de l’association
Atelier scientifique et technique à la journée, pour les enfants de 6 – 8 ans
Un peu de science pour bien commencer les vacances d’été ? Rejoignez notre association et participez à nos journées thématiques ! Venez vous amuser autour d’activités scientifiques, techniques et numériques en compagnie des petits débrouillards !
**Stage « Toutes voiles dehors ! – Les pirates »**
Pour les enfants de 6 à 8 ans
Entre expériences, défis et explorations, embarquez dans une aventure scientifique au temps des pirates ! Fabrication de rose des vents, découverte du mode de vie des pirates, construction d’objets flottants,… Venez percer les mystères de la navigation et de la vie à bord !
**Dates et horaires** : Jeudi 9 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, possibilité d’apporter son pique-nique le midi.
Pour s’inscrire : [https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/](https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00
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Asscoiation Les petits debrouillards 187 rue de Châtillon Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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