Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Stage sciences – « Toutes voiles dehors – les pirates » / pour les 6-8 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

inscription auprès de l’association

Atelier scientifique et technique à la journée, pour les enfants de 6 – 8 ans

Un peu de science pour bien commencer les vacances d’été ? Rejoignez notre association et participez à nos journées thématiques ! Venez vous amuser autour d’activités scientifiques, techniques et numériques en compagnie des petits débrouillards !

**Stage « Toutes voiles dehors ! – Les pirates »**

Pour les enfants de 6 à 8 ans

Entre expériences, défis et explorations, embarquez dans une aventure scientifique au temps des pirates ! Fabrication de rose des vents, découverte du mode de vie des pirates, construction d’objets flottants,… Venez percer les mystères de la navigation et de la vie à bord !

**Dates et horaires** : Jeudi 9 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, possibilité d’apporter son pique-nique le midi.

Pour s’inscrire : [https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/](https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-pirates-a-labordage-6-8-ans/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00

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Asscoiation Les petits debrouillards 187 rue de Châtillon Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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