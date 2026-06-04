Atelier Tempographies : arts visuels et musique Conservatoire de Rennes Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite, sur inscription

Une journée croisant art et musique, où les enfants exploreront instruments de musique et techniques en arts visuels tout en s’inspirant de la nature.

Cet atelier proposera ainsi :

– la découverte de petits instruments de musique

– l’exploration des sons de la nature

– l’expérimentation de techniques d’arts visuels (dessin, peinture) en partant de sujets propres à la musique et/ou la nature (exemples de partitions et notations musicales, formes des instruments, corps du/de la musicien.ne…)

– de laisser s’exprimer son imaginaire pour extrapoler, inventer de nouvelles formes et dessins, produire des sons

La fabrication d’une percussion (forme et son se rapprochant du djembé, qui pourra ensuite être décoré et pratiqué au centre de loisirs, ou chez soi !) sera aussi proposée.

Il est possible de venir à cet atelier sur une journée (hors temps de midi) ou la demie journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00

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Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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