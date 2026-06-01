Vendredi de l’été, Quartier Bréquigny, Rennes
Vendredi de l’été, Quartier Bréquigny, Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Vendredi de l’été Vendredi 10 juillet, 10h00 Quartier Bréquigny Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:30:00+02:00
10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance au parc de Bréquigny. 0-3 ans accompagnés. Gratuit
19h-19h30 : La danse verte par la Cie Flowcus. Un spectacle malicieux au cœur de la nature porté par le danseur chorégraphe Bruce Chiefare et le musicien Erwan Lhermenier. Dès 3 ans au square Charles Dullin. Gratuit.
Quartier Bréquigny bréquigny Rennes Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.cie-flowcus.com/ »}]
Jouer avec la nature
Flowcus
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