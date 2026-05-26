Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia au Parc du Berry Parc du Berry Rennes
Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia au Parc du Berry Parc du Berry Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia au Parc du Berry Parc du Berry Rennes Jeudi 9 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Autour de Looshan, une création issue d’une semaine de résidence mené avec des jeunes des différents quartiers de rennes à Villejean associant beatbox, danse, mao, Graff etc
Dans le cadre d’Un été à Rennes 2026, la Compagnie Dounia présente au Parc du Berry une restitution artistique issue de la résidence jeunesse menée à Villejean. Les jeunes participants (10–17 ans) y dévoilent une création collective mêlant danse, musique et arts visuels, accompagnés par la chorégraphe Fatima Leghzal, le DJ Freshhh, le graffeur Cinz et Looshan.
Ce temps festif et participatif s’inscrit dans le projet Danses en Héritage.S, qui valorise les identités culturelles et les récits de vie des habitants. Le public est invité à découvrir, partager et, pourquoi pas, entrer dans la danse.
Restituion suivie d’un concet de Looshan avec Call and Response
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T21:30:00.000+02:00
1
Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026