Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia au Parc du Berry, Parc du Berry, Rennes

Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia au Parc du Berry Jeudi 9 juillet, 20h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Dans le cadre d’Un été à Rennes 2026, la Compagnie Dounia présente au Parc du Berry une restitution artistique issue de la résidence jeunesse menée à Villejean. Les jeunes participants (10–17 ans) y dévoilent une création collective mêlant danse, musique et arts visuels, accompagnés par la chorégraphe Fatima Leghzal, le DJ Freshhh, le graffeur Cinz et Looshan.

Ce temps festif et participatif s’inscrit dans le projet Danses en Héritage.S, qui valorise les identités culturelles et les récits de vie des habitants. Le public est invité à découvrir, partager et, pourquoi pas, entrer dans la danse.

Restituion suivie d’un concet de Looshan avec Call and Response

Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Autour de Looshan, une création issue d’une semaine de résidence mené avec des jeunes des différents quartiers de rennes à Villejean associant beatbox, danse, mao, Graff etc

Gérard Payelle