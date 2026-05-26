Ludo Mobile Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes
Ludo Mobile Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Ludo Mobile Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes 10 – 24 juillet, les vendredis Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Ludothèque hors les murs
En parallèle aux spectacles et animations du Vendredi de l’été, la ludothèque de la MJC Bréquigny propose animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00.000+02:00
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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
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