Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles esplanade centre commercial la bellangerais Rennes
Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles esplanade centre commercial la bellangerais Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles esplanade centre commercial la bellangerais Rennes Jeudi 9 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Un spectacle de jonglerie, danse, poésie et clown avec un personnage énigmatique qui invite le spectateur à rentrer dans son univers, entre rêve et réalité. à partir de 3ans. Repli si mauvais temps
Un spectacle de jonglerie, danse, poésie et clown avec un personnage énigmatique qui invite le spectateur à rentrer dans son univers, entre rêve et réalité.
En pratique :
Spectacle tout public en famille (à partir de 3ans)/ 50 minutes / Gratuit / Sans inscription / Repli si mauvais temps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:50:00.000+02:00
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esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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