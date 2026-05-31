Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles, esplanade centre commercial la bellangerais, Rennes
Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles, esplanade centre commercial la bellangerais, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Spectacle » Hat, mots, sphéres » Cie Du bout des balles Jeudi 9 juillet, 19h00 esplanade centre commercial la bellangerais Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:50:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:50:00+02:00
Un spectacle de jonglerie, danse, poésie et clown avec un personnage énigmatique qui invite le spectateur à rentrer dans son univers, entre rêve et réalité.
En pratique :
Spectacle tout public en famille (à partir de 3ans)/ 50 minutes / Gratuit / Sans inscription / Repli si mauvais temps
esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Un spectacle de jonglerie, danse, poésie et clown avec un personnage énigmatique qui invite le spectateur à rentrer dans son univers, entre rêve et réalité. à partir de 3ans. Repli si mauvais temps
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