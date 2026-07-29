Lectures à haute voix & mythologie L’odyssée Ault
jeudi 13 août 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Lectures à haute voix & mythologie L’odyssée
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
S’il est un personnage iconique de la mythologie grecque, c’est bien le héros Ulysse ! Connaissez-vous son histoire et son périple ? Installez-vous confortablement et écoutez les aventures de ce personnage mythologique emblématique créé par Homère.
Durée 1h30 | Tout public, dès 7 ans | Entrée libre.
S’il est un personnage iconique de la mythologie grecque, c’est bien le héros Ulysse ! Connaissez-vous son histoire et son périple ? Installez-vous confortablement et écoutez les aventures de ce personnage mythologique emblématique créé par Homère.
Durée 1h30 | Tout public, dès 7 ans | Entrée libre. .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
If there’s one iconic figure in Greek mythology, it’s definitely the hero Odysseus! Do you know his story and his journey? Sit back, relax, and listen to the adventures of this iconic mythological figure created by Homer.
Duration: 1 hour 30 minutes | Suitable for all ages, ages 7 and up | Free admission.
L’événement Lectures à haute voix & mythologie L’odyssée Ault a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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