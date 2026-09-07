Lectures animées pour Tout-petits, Bibliothèque municipale de Listrac, Listrac-Médoc

Informations pratiques

Lectures animées pour Tout-petits Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Listrac Gironde

Atelier limité à 10 familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Histoires et comptines enrichies en signes pour les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents.

Animé par les mains de Sophie

Bibliothèque municipale de Listrac 15 avenue de Soulac 33480 Listrac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557108578 [{« type »: « phone », « value »: « 0557108578 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio@listrac-medoc.fr »}] Lecture publique À proximité d’un parking

Biblis en folie 2026

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