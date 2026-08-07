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AGENDA · Dinan

Lectures au Jardin des Petits diables Promenade des Petits Fossés Dinan

mercredi 12 août 2026 · Promenade des Petits Fossés · Dinan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Promenade des Petits Fossés
Adresse
Jardin des Petits Diables
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Lectures au Jardin des Petits diables

Promenade des Petits Fossés Jardin des Petits Diables Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Dans le cadre de l’après-midi Comprendre le monde en s’amusant proposée par l’Atelier du 5 bis

Retrouvez les bibliothécaires avec des livres et des coloriages.

Tout public à partir de 3 ans   .

Promenade des Petits Fossés Jardin des Petits Diables Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Lectures au Jardin des Petits diables Dinan a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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