Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan
Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan vendredi 7 août 2026.
Dinan
Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Après une visite du musée, participez à un atelier d’exploration artistique en compagnie d’Agathe Levesque, Céline Floc’h ou Caroline Pequiman. Chacune leur tour, elles vous feront découvrir leur technique caséine, gouache, gravure, peinture végétale.
A partir de 12 ans
Sur réservation. .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
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English :
L’événement Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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