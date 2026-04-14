Lectures d’albums, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Lectures d’albums Samedi 27 juin, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

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