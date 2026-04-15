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Lectures d’albums, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Lectures d’albums, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Lectures d’albums, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Lectures d’albums Samedi 27 juin, 10h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre

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