Lectures d’albums, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
Lectures d’albums, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes samedi 27 juin 2026.
Lectures d’albums Samedi 27 juin, 10h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
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