Lectures de lettres, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Lectures de lettres Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Alliant écriture et interprétation de lettres fictionnelles aux divers protagonistes de l’Affaire Dreyfus, une partie de ces correspondances sera lue à l’issue de la représentation du spectacle « Si tu veux que je vive, Lucie et Alfred Dreyfus »

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Des personnes détenues des centres pénitentiaires pour femmes et pour hommes de Rennes ont participé, en juin, à un projet mené par le Théâtre de l’Imprévu.