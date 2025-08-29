Lectures déambulatoires, Médiathèque Bazas, Bazas

Informations pratiques

Lectures déambulatoires Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Bazas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

L’équipe de la médiathque, bénévoles et agents, ainsi que les usagers, vous convient à cette lecture théâtralisée déambulatoire, avec plusieurs haltes pour explorer les coins et recoins de la médiathèque.

Médiathèque Bazas 17 ESPLANADE ST SAUVEUR 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556651246 [{« type »: « phone », « value »: « 0556651246 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepolyedre.net/accueil/agenda »}]

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