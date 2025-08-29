Lectures déambulatoires, Médiathèque Bazas, Bazas
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Bazas · Bazas
Informations pratiques
Lectures déambulatoires Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Bazas Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
L’équipe de la médiathque, bénévoles et agents, ainsi que les usagers, vous convient à cette lecture théâtralisée déambulatoire, avec plusieurs haltes pour explorer les coins et recoins de la médiathèque.
Médiathèque Bazas 17 ESPLANADE ST SAUVEUR 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556651246 [{« type »: « phone », « value »: « 0556651246 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepolyedre.net/accueil/agenda »}]
Biblis en folie 2026
©libre de droit
À voir aussi à Bazas (Gironde)
- Forum des Associations Bazas 5 septembre 2026
- Projection d’un film pour enfant Au fil de l’eau Le Polyèdre Bazas 5 septembre 2026
- Spectacle Polycontes Dans les près par la Cie Crim Bazas 8 septembre 2026
- Festival Places aux arts Spectacle de la Cie Quotidienne La tournée des Aurevoirs Le Polyèdre Bazas 10 septembre 2026
- Atelier de généalogie Le Polyèdre Bazas 12 septembre 2026