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Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Par la compagnie La Fidèle Idée
Parce que le patrimoine de la photographie, c’est aussi pour les petits, la comédienne Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la compagnie La Fidèle Idée. Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.

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