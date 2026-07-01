Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Par la compagnie La Fidèle Idée

Parce que le patrimoine de la photographie, c’est aussi pour les petits, la comédienne Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par la compagnie La Fidèle Idée. Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.