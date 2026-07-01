Lectures en herbe, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Lectures en herbe 7 juillet – 28 août Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Cet été, les livres prennent l’air sur les pelouses des parcs et jardins de Roubaix. Découvrez des lectures d’albums pour petits et grands. Suspens et rires sont au programme de ces rendez-vous d’été.

Toutes les séances ont lieu de 15h à 17h.

En juillet, rendez-vous :

les mardis 7, 21 et 28 au parc du Nouveau Monde,

les mercredis 8, 15, 22 et 29 au square Catteau-Mimerel,

les jeudis 9, 16, 23 et 30 au parc de la Potennerie,

les vendredis 10, 17, 24 et 31 au square Destombes.

En août, retrouvez-nous :

Tous les vendredis (7, 14, 21 et 28 août) au square Destombes.

Contact : Gwendoline Develter / gdevelter@ville-roubaix.fr / 03.20.66.45.08

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequederoubaix.fr/cms/articleview/id/417 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] [{« link »: « mailto:gdevelter@ville-roubaix.fr »}]

Des histoires dans les parcs et jardins de Roubaix

Médiathèque La Grand-Plage