Lectures en herbe Roubaix

Roubaix

Lectures en herbe

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Cet été, les livres prennent l’air sur les pelouses des parcs et jardins de Roubaix. Découvrez des lectures d’albums pour petits et grands. Suspens et rires sont au programme de ces rendez-vous d’été.

Toutes les séances ont lieu de 15h à 17h.

**En juillet, rendez-vous**

* les mardis 7, 21 et 28 au parc du Nouveau Monde,

* les mercredis 8, 15, 22 et 29 au square Catteau-Mimerel,

* les jeudis 9, 16, 23 et 30 au parc de la Potennerie,

* les vendredis 10, 17, 24 et 31 au square Destombes.

**En août, retrouvez-nous**

* Tous les vendredis (7, 14, 21 et 28 août) au square Destombes.

Contact Gwendoline Develter / [gdevelter@ville-roubaix.fr](mailto:gdevelter@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.08

Cet été, les livres prennent l’air sur les pelouses des parcs et jardins de Roubaix. Découvrez des lectures d’albums pour petits et grands. Suspens et rires sont au programme de ces rendez-vous d’été.

Toutes les séances ont lieu de 15h à 17h.

**En juillet, rendez-vous**

* les mardis 7, 21 et 28 au parc du Nouveau Monde,

* les mercredis 8, 15, 22 et 29 au square Catteau-Mimerel,

* les jeudis 9, 16, 23 et 30 au parc de la Potennerie,

* les vendredis 10, 17, 24 et 31 au square Destombes.

**En août, retrouvez-nous**

* Tous les vendredis (7, 14, 21 et 28 août) au square Destombes.

Contact Gwendoline Develter / [gdevelter@ville-roubaix.fr](mailto:gdevelter@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.08 .

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

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English :

This summer, books are getting some fresh air on the lawns of Roubaix’s parks and gardens. Discover picture book readings for young and old alike. Suspense and laughter are on the agenda for these summer events.

All sessions take place from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

**Upcoming events in July**:

* Tuesdays, July 7, 21, and 28 at Parc du Nouveau Monde,

* Wednesdays, July 8, 15, 22, and 29 at Square Catteau-Mimerel,

* Thursdays the 9th, 16th, 23rd, and 30th at Parc de la Potennerie,

* Fridays the 10th, 17th, 24th, and 31st at Square Destombes.

**In August, join us**:

* Every Friday (August 7, 14, 21, and 28) at Square Destombes.

Contact: Gwendoline Develter / [gdevelter@ville-roubaix.fr](mailto:gdevelter@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.08

L’événement Lectures en herbe Roubaix a été mis à jour le 2026-06-20 par Hauts-de-France Tourisme