Lectures estivales et familiales Goudet
Lectures estivales et familiales Goudet mercredi 5 août 2026.
Goudet
Lectures estivales et familiales
le Pré aux moines (ancien camping) Goudet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 11:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème que de cochons
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le Pré aux moines (ancien camping) Goudet 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Readings for children and families, with an average duration of 40 minutes. Theme: Que de cochons
L’événement Lectures estivales et familiales Goudet a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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