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Vide-grenier à Goudet Goudet

Vide-grenier à Goudet Goudet dimanche 2 août 2026.

Adresse : Pré aux Moines

Ville : 43150 Goudet

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Goudet

Vide-grenier à Goudet

Pré aux Moines Goudet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide-grenier à Goudet Dimanche 02 Août 2026 (7h00 à 17h00) Buvette et restauration sur place
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Pré aux Moines Goudet 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 89 03 48 

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English :

Garage sale in Goudet Sunday, August 02, 2026 (7:00 am to 5:00 pm) Refreshments and snacks on site

L’événement Vide-grenier à Goudet Goudet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal