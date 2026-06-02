Vide-grenier à Goudet Goudet
Vide-grenier à Goudet Goudet dimanche 2 août 2026.
Goudet
Vide-grenier à Goudet
Pré aux Moines Goudet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide-grenier à Goudet Dimanche 02 Août 2026 (7h00 à 17h00) Buvette et restauration sur place
.
Pré aux Moines Goudet 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 89 03 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale in Goudet Sunday, August 02, 2026 (7:00 am to 5:00 pm) Refreshments and snacks on site
L’événement Vide-grenier à Goudet Goudet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal