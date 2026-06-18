Saint-Pierre-Eynac

Lectures estivales et familiales

Place de l’Eglise Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19 11:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème Frissons et petits contes

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Place de l’Eglise Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com

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English :

Storytime sessions for children and families, averaging 40 minutes in length. Theme: Thrills and Short Stories

L’événement Lectures estivales et familiales Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal