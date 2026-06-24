Saint-Pierre-Eynac

Soirées estivales du Décalc

Aupinhac Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les soirées Décalc, dans les petits villages de la commune, tout au long de l’été.

Soirées barbecue et concerts.

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Aupinhac Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 47 37 81 calc43260@laposte.net

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English :

D’Calc evenings in the small villages of the municipality throughout the summer.

Barbecue and concert evenings.

L’événement Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal