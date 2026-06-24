UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac

Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac samedi 22 août 2026.

Adresse
Aupinhac
Ville
43260 Saint-Pierre-Eynac
Département
Haute-Loire
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Pierre-Eynac

Soirées estivales du Décalc

Aupinhac Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Les soirées Décalc, dans les petits villages de la commune, tout au long de l’été.
Soirées barbecue et concerts.
  .

Aupinhac Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 47 37 81  calc43260@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

D’Calc evenings in the small villages of the municipality throughout the summer.
Barbecue and concert evenings.

L’événement Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Saint-Pierre-Eynac (Haute-Loire)