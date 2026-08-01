Lectures estivales (séance adultes) Amilly
mercredi 26 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Lectures estivales (séance adultes)
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Lectures estivales (séance adultes)
Des lectures à haute voix dans le jardin intérieur de la médiathèque.
Lectures suivies d’un apéritif collaboratif. Venez avec un p’tit quelque chose… ou rien du tout, on vous attend ! .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 mediatheque.amilly@agorame.fr
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English :
Summer Readings (Adult Session)
L’événement Lectures estivales (séance adultes) Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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