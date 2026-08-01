Informations pratiques

Amilly

Lectures estivales (séance enfants)

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Lectures estivales (séance enfants)

Des lectures à haute voix dans le jardin intérieur de la médiathèque, confortablement installés dans des transats…Pour toutes les oreilles à partir de 3 ans. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 mediatheque.amilly@agorame.fr

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English :

Summer Readings (Kids’ Session)

L’événement Lectures estivales (séance enfants) Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS