Lectures estivales (séance enfants) Amilly
jeudi 27 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Lectures estivales (séance enfants)
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Lectures estivales (séance enfants)
Des lectures à haute voix dans le jardin intérieur de la médiathèque, confortablement installés dans des transats…Pour toutes les oreilles à partir de 3 ans. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 mediatheque.amilly@agorame.fr
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English :
Summer Readings (Kids’ Session)
L’événement Lectures estivales (séance enfants) Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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