Lectures et atelier créatif La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux
Lectures et atelier créatif La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux mercredi 13 mai 2026.
Lussac-les-Châteaux
Lectures et atelier créatif
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
A partir de 4 ans Gratuit
Sur inscription au 05 49 83 39 81
La médiathèque propose des lectures à voix haute sur le thème des grenouilles suivies d’un atelier créatif.
Venez avec Mélanie fabriquer des jolies petites grenouilles ! .
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures et atelier créatif
L’événement Lectures et atelier créatif Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Lussac-les-Châteaux (Vienne)
- Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap Lussac-les-Châteaux 22 avril 2026
- GRP® La Vienne Limousine Lussac-les-Châteaux Vienne 1 mai 2026
- Le Gué de la Biche / Boucle 8 Lussac-les-Châteaux Vienne 1 mai 2026
- Le Gué de la Biche / Boucle 2 Lussac-les-Châteaux Vienne 1 mai 2026
- Le Gué de la Biche / Boucle 14 Lussac-les-Châteaux Vienne 1 mai 2026