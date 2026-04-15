Lectures et atelier créatif La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Lectures et atelier créatif

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

A partir de 4 ans Gratuit

Sur inscription au 05 49 83 39 81

La médiathèque propose des lectures à voix haute sur le thème des grenouilles suivies d’un atelier créatif.

Venez avec Mélanie fabriquer des jolies petites grenouilles ! .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

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English : Lectures et atelier créatif

L’événement Lectures et atelier créatif Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne