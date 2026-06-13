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Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire Basse Mar

Adresse : Place de la Basse Mar

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et cueillette « infusée » au jardin avec l’association Bio-T-full. Mais aussi consultations poétiques avec la diseuse Karine Mazel. Vous vous asseyez, elle tire une carte, écoute, et vous dit, ou vous chante, quelque chose, là, maintenant !Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021


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