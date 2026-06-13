Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et cueillette « infusée » au jardin avec l’association Bio-T-full. Mais aussi consultations poétiques avec la diseuse Karine Mazel. Vous vous asseyez, elle tire une carte, écoute, et vous dit, ou vous chante, quelque chose, là, maintenant !Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021



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