Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et cueillette « infusée » au jardin avec l’association Bio-T-full. Mais aussi consultations poétiques avec la diseuse Karine Mazel. Vous vous asseyez, elle tire une carte, écoute, et vous dit, ou vous chante, quelque chose, là, maintenant !Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021
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