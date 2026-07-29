UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE ! Sérignan

mercredi 29 juillet 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE !

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

La médiathèque vous invite à passer un moment convivial autour de la pastèque !
Venez profiter d’un moment de lectures, jeux et dégustations autour de la pastèque, à la médiathèque ! Dès 3 ans.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

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English : LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE !

The library invites you to enjoy a fun time together over pasta!

L’événement LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE ! Sérignan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34

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