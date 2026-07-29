LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE ! Sérignan
mercredi 29 juillet 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE !
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La médiathèque vous invite à passer un moment convivial autour de la pastèque !
Venez profiter d’un moment de lectures, jeux et dégustations autour de la pastèque, à la médiathèque ! Dès 3 ans. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English : LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE !
The library invites you to enjoy a fun time together over pasta!
L’événement LECTURES, JEUX ET DÉGUSTATIONS FRUITÉS MIAM…UNE PASTÈQUE ! Sérignan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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