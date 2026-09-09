Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille », Maison Raspail, Cachan
samedi 19 septembre 2026 · Maison Raspail · Cachan
Informations pratiques
Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille » Samedi 19 septembre, 14h30 Maison Raspail Val-de-Marne
Entrée libre et gratuite, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Mises en scène, ces lectures explorent quatre thèmes principaux : précarité et exclusion, travail et corps, accidents, travail des femmes. Les textes ont été sélectionnés parmi les oeuvres du fonds de littérature prolétarienne constitué par Henry Poulaille et conservé à la Maison Raspail.
Une seconde représentation est planifiée le samedi 26 septembre à 17 h.
Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)
Lectures de textes du fonds de littérature prolétarienne de la Maison Raspail
Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.
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