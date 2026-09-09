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Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille », Maison Raspail, Cachan

samedi 19 septembre 2026 · Maison Raspail · Cachan

Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille », Maison Raspail, Cachan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison Raspail
Adresse
13 rue Gallieni 94230 Cachan
Ville
94230 Cachan
Département
Val-de-Marne
Tarif
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille » Samedi 19 septembre, 14h30 Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Mises en scène, ces lectures explorent quatre thèmes principaux : précarité et exclusion, travail et corps, accidents, travail des femmes. Les textes ont été sélectionnés parmi les oeuvres du fonds de littérature prolétarienne constitué par Henry Poulaille et conservé à la Maison Raspail.
Une seconde représentation est planifiée le samedi 26 septembre à 17 h.

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)
Lectures de textes du fonds de littérature prolétarienne de la Maison Raspail

Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.

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