Lectures les pieds dans l’herbe Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Saint-Briac-sur-Mer

Lectures les pieds dans l’herbe

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Lectures les pieds dans l’herbe pour les petits. Durant les vacances d’été, si le temps le permet, la Médiathèque vous propose des lectures pour les plus jeunes.

Tous les mercredis de l’été à 10h30.

Gratuit. .

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

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English :

L’événement Lectures les pieds dans l’herbe Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme