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AGENDA · Houdemont

Lectures Parc de la Ronchère Houdemont

mardi 21 juillet 2026 · Houdemont

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue de Nancy
Ville
54180 Houdemont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Houdemont

Lectures Parc de la Ronchère

rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Lectures au parc de la Ronchère, animées par les bénévoles de l’association Lecturique. Tout public
0  .

rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72 

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English :

Storytime at Ronchère Park, hosted by volunteers from the Lecturique association.%A0

L’événement Lectures Parc de la Ronchère Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY

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