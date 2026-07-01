AGENDA · Houdemont
Lectures Parc de la Ronchère Houdemont
mardi 21 juillet 2026 · Houdemont
Informations pratiques
Houdemont
Lectures Parc de la Ronchère
rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Lectures au parc de la Ronchère, animées par les bénévoles de l’association Lecturique. Tout public
0 .
rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72
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English :
Storytime at Ronchère Park, hosted by volunteers from the Lecturique association.%A0
L’événement Lectures Parc de la Ronchère Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY
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