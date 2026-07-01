Informations pratiques

Houdemont

Lectures Parc de la Ronchère

rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Lectures au parc de la Ronchère, animées par les bénévoles de l’association Lecturique. Tout public

0 .

rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

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English :

Storytime at Ronchère Park, hosted by volunteers from the Lecturique association.%A0

L’événement Lectures Parc de la Ronchère Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY