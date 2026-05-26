Lectures perchées Parc de Maurepas Rennes
Lectures perchées Parc de Maurepas Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Lectures perchées Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Lectures et nature
Pour Transat en ville au parc de Maurepas, la bibliothèque vous fait grimper dans les arbres avec l’association Là-Haut.
Au programme : lectures perchées avec les enfants du village des sports et les bibliothécaires du quartier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T20:00:00.000+02:00
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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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