Lectures perchées, Parc de Maurepas, Rennes
Lectures perchées, Parc de Maurepas, Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Lectures perchées Jeudi 23 juillet, 16h00 Parc de Maurepas Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00
Pour Transat en ville au parc de Maurepas, la bibliothèque vous fait grimper dans les arbres avec l’association Là-Haut.
Au programme : lectures perchées avec les enfants du village des sports et les bibliothécaires du quartier.
Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Lectures et nature
Là-Haut
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