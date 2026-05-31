Lectures perchées, Parc de Maurepas, Rennes

Lectures perchées Jeudi 23 juillet, 16h00 Parc de Maurepas Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Pour Transat en ville au parc de Maurepas, la bibliothèque vous fait grimper dans les arbres avec l’association Là-Haut.

Au programme : lectures perchées avec les enfants du village des sports et les bibliothécaires du quartier.

Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures et nature

Là-Haut