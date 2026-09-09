Lectures performances Treize jours à New York Voyage compris Place de la Porte de Rouen Honfleur

vendredi 25 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Lectures performances Treize jours à New York Voyage compris

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

À l’occasion de la réédition de leur livre, Treize jours à New York, Voyage compris au Bleu du ciel et de leur résidence à la Lieutenance, Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (écrivain) vous emmènent à New York, le temps d’une création poétique, photographique et performative. Ils seront accompagné pour cette soirée Lectures performances par les membres du comité de lecture de la médiathèque Maurice Delange Marie-Noëlle Flotterer, Penny Valory-Choppin, Nelly Raffestin, Danielle Kerambrun et Éléonore Rabin.

Gratuit Inscription conseillée .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 communication.mediatheque@ville-honfleur.fr

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English : Lectures performances Treize jours à New York Voyage compris

L’événement Lectures performances Treize jours à New York Voyage compris Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité