Lectures pour personnes âgées, Hôpital Local d’Erstein, Erstein
vendredi 2 octobre 2026 · Hôpital Local d'Erstein · Erstein
Informations pratiques
Lectures pour personnes âgées Vendredi 2 octobre, 10h00 Hôpital Local d’Erstein Collectivité européenne d’Alsace
Résidents de l’Hôpital et tout public dès 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Profitez d’un temps d’écoute pour découvrir des textes mis en voix par les bénévoles de la bibliothèque et partagez un temps d’échange intergénérationnel.
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©Médiathèques CCCE
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