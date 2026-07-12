Lectures pour personnes âgées, Hôpital Local d’Erstein, Erstein

Informations pratiques

Lectures pour personnes âgées Vendredi 2 octobre, 10h00 Hôpital Local d’Erstein Collectivité européenne d’Alsace

Résidents de l’Hôpital et tout public dès 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Profitez d’un temps d’écoute pour découvrir des textes mis en voix par les bénévoles de la bibliothèque et partagez un temps d’échange intergénérationnel.

Hôpital Local d’Erstein 8 rue Brûlée Erstein Erstein 67150 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 98 84 65 https://mediatheques.cc-erstein.fr/ https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8ques-du-canton-dErstein/61556369081449/;https://www.instagram.com/mediatheques_du_canton_erstein?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D

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