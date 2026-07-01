Informations pratiques

Oye-et-Pallet

lectures sous parasol

lieu dit la baignade Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Viens écouter des histoires contées en plein air, les pieds dans l’eau (quand c’est possible) !

Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.

Repli à la médiathèque en cas de pluie. .

lieu dit la baignade Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : lectures sous parasol

L’événement lectures sous parasol Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)