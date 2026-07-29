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Lectures sur le marché Place Saint-Jean d’Etampes La Brède

mercredi 29 juillet 2026 · Place Saint-Jean d'Etampes · La Brède

Lectures sur le marché Place Saint-Jean d’Etampes La Brède

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place Saint-Jean d'Etampes
Adresse
Marché de La Brède
Ville
33650 La Brède
Département
Gironde
Tarif

La Brède

Lectures sur le marché

Place Saint-Jean d’Etampes Marché de La Brède La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis de l’été, retrouvez la librairie itinérante et ses lectures pour enfants sur le marché de La Brède.   .

Place Saint-Jean d’Etampes Marché de La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 39 05 14  contact@deslivresabord.fr

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English : Lectures sur le marché

L’événement Lectures sur le marché La Brède a été mis à jour le 2026-07-23 par Sud Bordeaux Tourisme

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