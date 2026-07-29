Lectures sur le marché Place Saint-Jean d’Etampes La Brède
mercredi 29 juillet 2026 · Place Saint-Jean d'Etampes · La Brède
Informations pratiques
La Brède
Lectures sur le marché
Place Saint-Jean d’Etampes Marché de La Brède La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis de l’été, retrouvez la librairie itinérante et ses lectures pour enfants sur le marché de La Brède. .
Place Saint-Jean d’Etampes Marché de La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 39 05 14 contact@deslivresabord.fr
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English : Lectures sur le marché
L’événement Lectures sur le marché La Brède a été mis à jour le 2026-07-23 par Sud Bordeaux Tourisme
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