Lectures sur l’herbe Rue du Sénéchal Guérande
jeudi 13 août 2026 · Rue du Sénéchal · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Lectures sur l’herbe
Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Offrez-vous une pause lectures en plein air, pour le plaisir d’écouter et de découvrir de nouvelles histoires. Un temps drôle et convivial à la coulée verte, animé par la médiathèque et le centre communal d’action sociale.
Animation pour les adultes.
Annulation en cas de pluie. .
Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Lectures sur l’herbe Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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