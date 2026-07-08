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AGENDA · Guérande

Lectures sur l’herbe Rue du Sénéchal Guérande

jeudi 13 août 2026 · Rue du Sénéchal · Guérande

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue du Sénéchal
Adresse
La Coulée verte
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Lectures sur l’herbe

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Offrez-vous une pause lectures en plein air, pour le plaisir d’écouter et de découvrir de nouvelles histoires. Un temps drôle et convivial à la coulée verte, animé par la médiathèque et le centre communal d’action sociale.

Animation pour les adultes. 
Annulation en cas de pluie.    .

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91  mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lectures sur l’herbe Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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