L’écume de nos vies – Guillaume Nédellec Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Rennes 17 février – 14 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Depuis 10 ans, Guillaume Nédellec revient chaque été en Bretagne, sur les lieux des vacances de son enfance, passées chez ses grands-parents.

De ses grands-parents tous deux disparus tragiquement, subsistent l’amour qu’il leur porte, la douceur de ses souvenirs et la nostalgie d’un temps révolu.

À la faveur de ses retours sur ces lieux chargés de souvenirs, Guillaume Nédellec observe l’empreinte du temps sur sa famille, ses nièces qui grandissent, ses parents qui vieillissent. Une génération a disparu, une nouvelle est arrivée. _L’écume de nos vies_ est une quête remplie d’espoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



