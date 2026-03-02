L’effet barnum Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif plein à 20 euros et tarif réduit à 14 euros Tout public – Age maximum : 99

Vraie-fausse séance de bien-être. Spectacle Zen, drôle et décapant ! En 1 heure montre en main (car le temps c’est de l’argent), Stéphane et Karine nos 2 guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité et du bonheur tant plébiscités dans nos sociétés modernes. Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages authentiques se succèderont au service d’un unique objectif : Être ensemble, être bien, et planer superbement au-dessus de nos quotidiens moroses. A moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins de nos certitudes… S’il faut méditer, on méditera. S’il faut rire en collectif, pas de soucis. S’il faut une grosse dose de spiritualité, on relira la Bible pour les Nuls. S’il faut un brin de démagogie, on en apportera un camion- citerne ! On fera ce qu’il faut et on le fera bien. Notre souhait : donner du bonheur bien sûr, et partager nos recettes miracles avec tous ces paumés avec tous ceux qui le désirent vraiment. Notre spécialité : laisser s’installer le malaise et le rire… Venez ZEN…

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

02 40 47 34 44 https://www.vostickets.fr/Billet?ID=THEATRE_POCHE_GRASLIN&SPC=32707



