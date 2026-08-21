L’église de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Mouais · Mouais
Informations pratiques
L’église de Mouais 19 et 20 septembre Eglise de Mouais Loire-Atlantique
Entrée libre, contact : 02 40 07 73 41
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Construite au XI ème siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voûte.
Eglise de Mouais Place de l’Eglise 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 73 41
Construite au XI ème siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voûte.
eglise de mouais
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