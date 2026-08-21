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L’église de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Mouais · Mouais

L’église de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Mouais
Adresse
Place de l'Eglise 44590 Mouais
Ville
44590 Mouais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, contact : 02 40 07 73 41

L’église de Mouais 19 et 20 septembre Eglise de Mouais Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 07 73 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite au XI ème siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voûte.

Eglise de Mouais Place de l’Eglise 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 73 41
Construite au XI ème siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voûte.

eglise de mouais

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