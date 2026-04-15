L’église et le manoir D’hellenvilliers au Mesnil Jourdain s’illuminent pour Pierre en lumières . Eglise et manoir d’Hellenvilliers Le Mesnil-Jourdain

Le Mesnil-Jourdain

L’église et le manoir D’hellenvilliers au Mesnil Jourdain s’illuminent pour Pierre en lumières .

Eglise et manoir d’Hellenvilliers 5 rue de l’église Le Mesnil-Jourdain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:00:00

fin : 2026-05-30 23:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, à partir de 22h, plongez dans l’obscurité mystérieuse de l’église des XVe et XVIe siècles du Mesnil-Jourdain.

Nous vous invitons à une visite guidée exceptionnelle découvrez son histoire, son architecture et les récits des religieux célèbres qui y ont séjourné.

Au fil de la visite, la lumière se fera progressivement plus présente, vous guidant vers les jardins illuminés du manoir d’Hellenvillier, où l’histoire du site vous sera contée dans une atmosphère féerique. .

Eglise et manoir d’Hellenvilliers 5 rue de l’église Le Mesnil-Jourdain 27400 Eure Normandie +33 6 75 39 66 92 dubrulle.christophe@orange.fr

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L’événement L’église et le manoir D’hellenvilliers au Mesnil Jourdain s’illuminent pour Pierre en lumières . Le Mesnil-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Eure