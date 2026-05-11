Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine Le Mesnil-Jourdain
Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine Le Mesnil-Jourdain samedi 19 septembre 2026.
Le Mesnil-Jourdain
Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine
Eglise et Manoir d’Hellenvilliers, 5 Rue de l’Église Le Mesnil-Jourdain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées et libres de l’église et du manoir. .
Eglise et Manoir d’Hellenvilliers, 5 Rue de l’Église Le Mesnil-Jourdain 27400 Eure Normandie
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L’événement Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine Le Mesnil-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Eure