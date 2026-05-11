Le Mesnil-Jourdain

Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine

Eglise et Manoir d’Hellenvilliers, 5 Rue de l’Église Le Mesnil-Jourdain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées et libres de l’église et du manoir. .

Eglise et Manoir d’Hellenvilliers, 5 Rue de l’Église Le Mesnil-Jourdain 27400 Eure Normandie

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English : Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine

L’événement Visites guidées et libres de l’église et du manoir d’Hellenvilliers Journées du patrimoine Le Mesnil-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Eure